انت الان تتابع خبر روسيا : تخفيض سعر الفائدة الرئيسي 3% والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، تخفيض سعر الفائدة 3% لتصل إلى 11% على أساس سنوي، مشيراً إلى تسجيل انخفاض في معدلات التضخم للسكان والأعمال.

وقال المركز الروسي في بيان صحفي :"قرر مجلس إدارة بنك روسيا خفض السعر الرئيسي ابتداء من 27 أيار الجاري بمقدار 300 نقطة أساس إلى 11% سنويا".

وأضاف البيان:" هناك انخفاض في معدلات نمو الأسعار الحالية، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في التوقعات التضخمية للسكان والأعمال".