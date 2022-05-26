انت الان تتابع خبر ارتفاع أسعار النفط عالمياً والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، الخميس، مع استمرار نقاش دول الاتحاد الأوروبي مع المجر بشأن خطط حظر الواردات من روسيا بعد غزو أوكرانيا.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، “تشارلز ميشيل”، أمس الأربعاء، إنه واثق من إمكانية التوصل لاتفاق قبل الاجتماع المقبل للمجلس المقرر في 30 من آيار، وفقا لـ”رويترز”.

وأظهرت البيانات الصادرة الأربعاء، تراجع مخزونات النفط الأميركية مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 20 آيار.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنسبة 0.33% أو بقيمة 38 سنتا إلى 114.41 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم يوليو 0.40% أو 44 سنتا عند 110.77 دولار للبرميل.

وكانت بيانات من هيئة الإحصاء الحكومية الروسية “روستات”، أظهرت أمس، أن إنتاج روسيا من النفط الخام ومكثفات الغاز ارتفع بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام إلى 135.1 مليون طن، أو حوالي 11 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وقالت الهيئة إن الإنتاج في مارس وحده بلغ 46.4 مليون طن.

وقررت روسيا عدم نشر بعض الإحصاءات الحيوية، بما في ذلك بيانات إنتاج النفط، على أساس منتظم في أعقاب بداية ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير، حسب “رويترز”.