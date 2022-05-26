الذهب يقلص خسائره بعدما جدد محضر اجتماع الفيدرالي الأمريكي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مايو 2022 02:09 مساءً - – قلصت أسعار الذهب خسائرها يوم الأربعاء بعد أن أشار محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن البنك المركزي المصري الأمريكي سيتسمك بزيادة أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعيه في يونيو ويوليو.

وبحلول الساعة 2100 بتوقيت جرينتش، كان الذهب في المعاملات الفورية منخفضا 0.7% عند 1852.70 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما هبط 1.3% إلى 1842.49 دولار في وقت سابق في الجلسة.

وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.72% إلى 1852 دولارا للأوقية.

وقال محضر اجتماع مجلس الاحتياطي إن كل المشاركين في الاجتماع الذي عقد في الثالث والرابع من مايو ساندوا زيادة قدرها نصف نقطة مئوية في سعر الفائدة الرئيسي لمحاربة التضخم الذي يهدد بأن يواصل التسارع ما لم يتخذ البنك المركزي المصري إجراء.

وقلص الذهب خسائره بعد نشر محضر الاجتماع بعدما ظل منخفضا في معظم الجلسة بسبب صعود الدولار.

وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تحوطا ضد التضخم فإن رفع الفائدة الأمريكية في الأجل القريب يزيد تكلفة الفرصة البديلة لشراء المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 21.99 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.1% إلى 943.90 دولار للأوقية بينما استقر البلاديوم عند 2006.30 دولار للأوقية.