رئيس البنك الدولي: الحرب في أوكرانيا قد تثير ركودا عالميا

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مايو 2022 02:09 مساءً - – قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس يوم الأربعاء إن حرب روسيا في أوكرانيا وتأثيرها على أسعار الغذاء والطاقة، وأيضا توفر الأسمدة، قد تثير ركودا عالميا.

وأبلغ مالباس ندوة استضافتها غرفة التجارة الأمريكية أن اقتصاد ألمانيا، رابع أكبر اقتصاد في العالم، تباطأ بالفعل بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وقال إن انخفاض إنتاج الأسمدة سيزيد الأوضاع سوءا في مناطق أخرى.

وقال مالباس “بينما ننظر إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي… من الصعب الآن أن نرى كيف نتفادى ركودا”. ولم يقدم توقعات محددة.

وأضاف أن اقتصاد كل من أوكرانيا وروسيا من المتوقع أن يعاني انكماشا كبيرا في حين تشهد أوروبا والصين والولايات المتحدة تباطؤا في النمو.

وقال إن الدول النامية هي الأكثر تضررا بالنظر إلى النقص في الأسمدة ومخزونات الغذاء وإمدادات الطاقة.

ومضى قائلا “فكرة أن تتضاعف أسعار الطاقة هي في حد ذاتها كافية لإثارة ركود”.

وخفض البنك الدولي بالفعل توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 بحوالي نصف نقطة مئوية إلى 3.2% من 4.1% بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولم يقدم مالباس أي تفاصيل بشأن متى قد يبدأ ركود عالمي.