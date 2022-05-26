مال وأعمال

النفط يغلق مرتفعا بدعم من شح في المعروض وتزايد نشاط التكرير…

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يغلق مرتفعا بدعم من شح في المعروض وتزايد نشاط التكرير… من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مايو 2022 01:12 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بدعم من شح في الإمدادات بينما دفعت شركات التكرير الأمريكية نشاطها إلى أعلى مستوى منذ ما قبل بداية جائحة فيروس كورونا.

predco_adv_2021

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو جلسة التداول مرتفعة 47 سنتا لتسجل عند التسوية 114.03 دولار للبرميل.

Edita2021

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا لتغلق عند 110.33 دولار للبرميل.

وقالت الحكومة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي، كما سجل مخزون البنزين انخفاضا متواضعا، لكن مخزونات نواتج التقطير ارتفعت 1.7 مليون برميل. ورفعت شركات التكرير الأمريكية معدلات التشغيل في مصافيها النفطية إلى 93.2%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019.

FNG2021

ويستمر شح في إمدادات النفط العالمية بينما يتفادى مشترون النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدًر للخام في العالم، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي يوم الاربعاء إن الاتحاد الأوروبي يأمل بأن يتمكن من الاتفاق على عقوبات لإنهاء واردات النفط الروسي على مراحل قبل الاجتماع القادم للمجلس

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر النفط يغلق مرتفعا بدعم من شح في المعروض وتزايد نشاط التكرير… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا