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نعرض لكم الان تفاصيل خبر النفط يغلق مرتفعا بدعم من شح في المعروض وتزايد نشاط التكرير… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مايو 2022 01:12 مساءً - – ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء بدعم من شح في الإمدادات بينما دفعت شركات التكرير الأمريكية نشاطها إلى أعلى مستوى منذ ما قبل بداية جائحة فيروس كورونا.
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو جلسة التداول مرتفعة 47 سنتا لتسجل عند التسوية 114.03 دولار للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 55 سنتا لتغلق عند 110.33 دولار للبرميل.
وقالت الحكومة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار مليون برميل الأسبوع الماضي، كما سجل مخزون البنزين انخفاضا متواضعا، لكن مخزونات نواتج التقطير ارتفعت 1.7 مليون برميل. ورفعت شركات التكرير الأمريكية معدلات التشغيل في مصافيها النفطية إلى 93.2%، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2019.
ويستمر شح في إمدادات النفط العالمية بينما يتفادى مشترون النفط من روسيا، ثاني أكبر مصدًر للخام في العالم، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي يوم الاربعاء إن الاتحاد الأوروبي يأمل بأن يتمكن من الاتفاق على عقوبات لإنهاء واردات النفط الروسي على مراحل قبل الاجتماع القادم للمجلس
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