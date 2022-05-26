معهد التمويل الدولي يتوقع انكماش بنسبة 42% في التدفقات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مايو 2022 11:13 صباحاً - – قلص معهد التمويل الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 إلى النصف، مشيرا إلى التداعيات الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا، والقيود التي فرضتها الصين لاحتواء موجة كوفيد-19، وتشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

ويتوقع المعهد أيضا أن تنكمش التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة بنسبة 42% عن العام الماضي.

وخفض المعهد توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي هذا العام إلى 2.3% من 4.6% في تقديراته السابقة. وتوقع أن يبلغ النمو في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان 1.9%.

وتكهن بأن النمو في الصين سينخفض إلى 3.5%، من تقديراته السابقة البالغة 5.1%.

وقال المعهد في تقرير “موجة أوميكرون في الصين لها تأثير معرقل أكثر مما توقعنا وسيكون لها ضرر كبير على النمو والتدفقات الرأسمالية.”

وأضاف أن التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة من المتوقع أن تتباطأ “بشكل كبير” لتهبط إلى 972 مليار دولار من 1.68 تريليون دولار العام الماضي. وعند استبعاد الصين، ينخفض الرقم إلى 645 مليار دولار من تريليون دولار.

وتوقع المعهد أن تشهد روسيا نزوحا لرؤوس أموال بحوالي 29 مليار دولار بعد أن اجتذبت تدفقات بلغت 58 مليار دولار العام الماضي. وتوقع أن تجتذب الصين 327 مليار دولار هذا العام، انخفاضا من 668 مليار دولار في 2021.