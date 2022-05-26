إنتاج روسيا من النفط ومكثفات الغاز يرتفع 8% في الربع الأول

دبي - احمد فتحي في الخميس 26 مايو 2022 12:11 صباحاً - وكالات – أظهرت بيانات من هيئة الإحصاء الحكومية الروسية (روستات) اليوم الأربعاء، أن إنتاج روسيا من النفط الخام ومكثفات الغاز ارتفع بنسبة 8% على أساس سنوي في الربع الأول من هذا العام إلى 135.1 مليون طن، أو حوالي 11 مليون برميل يوميا في المتوسط.

وقالت الهيئة إن الإنتاج في مارس وحده بلغ 46.4 مليون طن.

وقررت روسيا عدم نشر بعض الإحصاءات الحيوية، بما في ذلك بيانات إنتاج النفط، على أساس منتظم في أعقاب بداية ما تسميه “عملية عسكرية خاصة” في أوكرانيا في 24 فبراير وفق .

وبحسب بيانات من مصادر ثانوية راجعتها مجموعة أوبك+، بلغ إنتاج النفط الروسي 9.16 مليون برميل يوميا في أبريل، بانخفاض حوالي 860 ألف برميل يوميا من مارس، وأقل بحوالي 1.2 مليون برميل يوميا عن إنتاج السعودية حليفتها في أوبك+.

واتخذ الإنتاج مسارا نحو التعافي بحلول منتصف مايو مع صعوده حوالي 1.7% على أساس شهري.