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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يقرض تونس 300 مليون يورو من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 11:05 مساءً - – قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إنه قدم قرضا بقيمة 300 مليون يورو إلى تونس، في وقت يصارع فيه البلد الواقع في شمال إفريقيا أزمة مالية حادة.
وأضاف الاتحاد، في بيان، أن القرض سيساعد تونس في خفض العبء على الموازنة العامة وتنفيذ إصلاحات رئيسية.
وتسعى تونس التي تمر بأسوأ أزماتها المالية لحشد تمويل أجنبي لتفادي انهيار المالية العامة.
وكان البنك المركزي المصري التونسي وقع في 20 أبريل اتفاق قرض بقيمة 700 مليون دولار مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير لتمويل ميزانية 2022.
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