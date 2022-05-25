مال وأعمال

السعودية تعلن بدء تلقي طلبات التأهيل لرخصة تعدين أم الدمار

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر السعودية تعلن بدء تلقي طلبات التأهيل لرخصة تعدين أم الدمار من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 11:05 مساءً - العربية دوت نت – أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، في بيان اليوم الأربعاء، بدء تلقي طلبات التأهيل للمنافسة على رخصة التعدين لموقع أم الدّمار.

predco_adv_2021

تبلغ مساحة موقع أم الدّمار 40 كيلومترا مربعا، ويقع على بعد 300 كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مدينة جدة.

Edita2021

وتضم منطقة أم الدّمار رواسب معدنية مختلفة تشمل النحاس والزنك والذهب والفضة.

وسيتم الإعلان عن منح رخصة الموقع بحلول الربع الثالث من العام 2022، بحسب ما نقلته “”.

 

FNG2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السعودية تعلن بدء تلقي طلبات التأهيل لرخصة تعدين أم الدمار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا