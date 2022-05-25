انت الان تتابع خبر 66 مليون دينار ذمم مالية مترتبة على مواطنين لمياه اليرموك والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بحث نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أيمن الخضيري مع المدير العام لشركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني، في مقر الشركة بإربد، القضايا والصعوبات التي تواجه مقاولي محافظات الشمال، بحضور نائب النقيب المهندس فؤاد الدويري، وعضو المجلس خالد الجعار، ومجموعة من مقاولي الشمال.

واستعرض الخضيري ووفق بيان اليوم الأربعاء، التحديات التي تواجه المقاولين، العاملين مع شركة مياه اليرموك، مؤكداً ضرورة إيجاد الحلول بشكل تشاركي بما يخدم المصلحة العامة بالدرجة الأولى.

وبين الخضيري أن مشاكل المقاولين تتمحور في عدة نقاط: أهمها عدم جود مكتب موحد يتم العمل فيه بشكل تشاركي بين الأطراف، مستشهداً بالتجربة الناجحة التي قامت بها النقابة في العاصمة مع مياهنا بعمان، إضافة إلى التأخر في صرف المستحقات، مشيراً إلى أن هنالك ما يقارب 1.5 مليون دينار مستحقات عالقة للمقاولين على شركة مياه اليرموك.

وأكد نقيب المقاولين على متابعة قضية الوكالات، التي أثرت بشكل كبير على عمل المقاولين، منوهاً بضرورة تفعيل البطاقات التي تثبت هوية المقاول.

ولفت إلى أهمية وجود لجنة مشتركة تضم أشخاص من النقابة وشركة مياه اليرموك، لمناقشة ومتابعة كافة التحديات والعراقيل التي تواجه المقاولين، والعمل على حلها، إضافة إلى فتح خطوط التواصل بين الجهتين بما يضمن مصالح الطرفين.

بدوره أشار مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني، إلى موافقة الإدارة التنفيذية وهيئة المديرين للشركة على إنشاء المكتب الموحد، مؤكداً أن مياه اليرموك تسعى دوماً إلى وجود التنظيم في العمل والعدالة بين الجميع.

وبين المومني أن مياه اليرموك تعمل على سداد أكبر عدد ممكن من مستحقات المقاولين على الشركة، وذلك بشكل انسيابي بين الجميع وبما يضمن وصول الحقوق إلى كافة المقاولين، لافتاً إلى أن ميزانية مياه اليرموك حدث لها بعض التأخير، إضافة إلىارتفاع الذمم المالية للشركة على المواطنين إلى 66 مليون دينار، الأمر الذي شكل عائقاً كبيراً أمام الشركة في صرف كافة المستحقات واعدآ بالعمل الجاد والفوري على حل الموضوع جذريا.

وفيما يتعلق بموضوع التأهيل، لفت المومني إلى أنه سيتم العمل على تشكيل لجنة من الشؤون الفنية في الشركة لدراسة القضية والعمل على وضع الحلول المناسبة، وذلك في سبيل خدمة المقاول الأردني، مؤكداً أن مياه اليرموك لا تقبل أي خلل في آلية التعامل مع المقاولين، خاصة فيما يتعلق بقضية الوكالات.

وأوضح المومني أنه سيتم العمل على توحيد المواصفات، وإصدار معلومات بتوحيدها وذلك لضمان حقوق الجميع مشيرا إلى توجه شركة مياه اليرموك لتنفيذ أربعة مشاريع في الأعوام القريبة القادمة بقيمة 427 مليون دينار تقريبا وأن تلك المشاريع الضخمة تتطلب تضافر الجهود والتعاون والتشارك مع المقاولين الأردنيين في تنفيذها.