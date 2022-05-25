رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 10:08 مساءً - دوت الخليج – عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل.

وقال رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إن الدولة المصرية تحرص على المضي قدما في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل ومد مظلته إلى جميع المواطنين خلال السنوات المقبلة، رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي تواجهنا، بما يسهم في تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض عددا من المحددات المرتبطة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، تشمل مؤشرات منشآت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وموقف تسجيل واعتماد المنشآت، إضافة إلى التحول المؤسسي ونقل التبعيات، بجانب موقف تطبيقات منظومة ميكنة الخدمات والتحول الرقمي، فضلا عن موقف القوى البشرية في المنظومة، كما تم عرض مجموعة من التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة.

وأضاف سعد أن الاجتماع استعرض أيضًا “رؤية مصر 2030″، فيما يتعلق بالقوى البشرية في القطاع الصحي، والمزايا التي توفرها منظومة التأمين الصحي الشامل، والآثار الإيجابية لتطبيق المنظومة بمحافظة بورسعيد من حيث سد الاحتياجات من القوى البشرية، والمتمثلة في الزيادة الملحوظة في كثافة الأطباء وأطقم التمريض خلال عام 2022 في محافظتي بورسعيد والأقصر، كما استعرض موقف احتياجات القوى البشرية بمحافظات المرحلة الأولى.

حضر الاجتماع: الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.