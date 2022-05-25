مخزونات النفط الأمريكية تهبط مليون برميل.. والاحتياطي…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 09:11 مساءً - وكالات – أظهرت بيانات من الحكومة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 20 مايو، إلى 419.8 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة، إن مخزون الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجع بمقدار 1.1 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن مخزونات البنزين انخفضت 482 ألف برميل إلى 219.7 مليون برميل، بينما كان من المتوقع أن تهبط 634 ألف برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 1.7 مليون برميل إلى 106.9 مليون برميل، مقابل توقعات بزيادة قدرها 917 ألف برميل.

وذكرت البيانات أن مخزون الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي هبط 6 ملايين برميل إلى 532.01 مليون، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 1987.

كما قالت إدارة معلومات الطاقة، إن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط هبط 903 آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 2.15 مليون برميل يوميا. فيما ارتفعت صادرات الولايات المتحدة من النفط الخام إلى أعلى مستوى منذ مارس 2020.