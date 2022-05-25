انت الان تتابع خبر إقليم البترا: رغبة حقيقية في تفعيل التعاون الثنائي مع الأقصر المصرية والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - زار وفد من سلطة إقليم البترا التنموي السياحي برئاسة رئيس مجلس المفوضين الدكتور سليمان الفرجات اليوم الأربعاء، محافظة الأقصر المصرية لبحث جوانب التعاون بين الأردن ومصر، تنفيذاً لبرامج اتفاقية التوأمة الموقعة بين البترا والأقصر.

وبحث رئيس مجلس المفوضين خلال لقائه محافظ الأقصر مصطفى ألهم، سبل تنفيذ برامج سياحية وتسويقية بين الطرفين لتعزيز الجانب السياحي والارتقاء به وتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في القطاع السياحي والأثري، وتسليط الضوء على تقاليد المدينتين وثقافة مجتمعاتهما.

وقال الفرجات إن سرعة تفعيل اتفاقية التوأمة بين البترا والأقصر تؤكد أن هناك رغبة حقيقية في تفعيل التعاون الثنائي بين المدينتين وذلك في ظل العلاقات الوثيقة والأخوية بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية قيادة وشعباً.

ورحب محافظ الأقصر مصطفى ألهم، بالوفد الزائر، مؤكداً على عمق الروابط التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية؛ وحرص محافظ الأقصر على استمرار التنسيق لتعزيز والارتقاء بأوجه التعاون بين الجانبين خاصة في المجال السياحي.

واتفق الجانبان خلال الزيارة على إقامة مؤتمرات ومعارض واحتفالات تراثية وفعاليات ثقافية مشتركة، إضافة إلى عقد دورات تدريبية في مجالات الترويج والتسويق، وتصنيف المنشآت السياحية، وإدارة المواقع الأثرية والسياحية.

ورافق الفرجات في الوفد، عضو لجنة السياحة النيابية النائب الدكتور محمود الفرجات ومتصرف لواء البترا بندر الزبن، ومدير السياحة في السلطة صبري الفضول، ومديرة الشؤون القانونية الدكتورة فاطمة الهلالات.