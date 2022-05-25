انت الان تتابع خبر التطورات الجديدة لأسعار الذهب عالميا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أنخفضت أسعار الذهب بالسوق الأميركية العالمية للمرة الأولى لتتخلى عن أعلى مستوى لها في أسبوعين، وبحسب "وول ستريت".

وجاء التراجع بفعل نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، بالإضافة إلى انتعاش مستويات الدولار الأميركي مقابل سلة من العملات العالمية.

وانخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.6 بالمئة إلى 1855.08 دولار للأونصة، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1866.35 دولار، وسجلت أعلى مستوى لها عند 1867.99دولار للأونصة.

أسعار الدولار الامريكي

ومن جانبه، ارتفع مؤشر الدولار الأميركي في السوق الأميركية العالمية اليوم الأربعاء بأكثر من 0.4 بالمئة، ليصعد بقوة من أدنى مستوى فى شهر عند 101.65 نقطة، وبحسب "وول ستريت جورنال".

ويأتي هذا الانتعاش فى مستويات العملة الأميركية مع نشاط ملحوظ فى عمليات شراء الدولار كأفضل أداة استثمار في الأسواق المالية العالمية