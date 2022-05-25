انت الان تتابع خبر أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاربعاء والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء، 3223 طنا، منها 2583 طن خضار و 442 طن فواكه و198طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد ومنها:

تراوح سعر الملوخية بين 10إلى 40 قرشا، والباذنجان الأسود العجمي بين 10إلى 25 قرشا، والزهرة بين 30 إلى 60 قرشا، والبصل الناشف بين 10إلى 20 قرشا، والبطاطا بين 35 إلى 55 قرشا، والبندورة بين 25 إلى 45 قرشا، والجزر بين 25 إلى 35 قرشا، والخيار بين 15إلى 25 قرشا، والكوسا بين 15 إلى 25 قرشا، والليمون بين 60 إلى 80 قرشا، والموز البلدي بين 50 إلى 75 قرشا، والبطيخ بين 15 إلى 35 قرشا.