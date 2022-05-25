انت الان تتابع خبر غرام الذهب يواصل استقراره محليا.. وهذه اسعاره على الميزان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية، الأربعاء، لليوم الثاني، وفق نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من الأردنيين بالسوق المحلية عند 38,10 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة.

كما بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44,80 و 34,00 دينارا على التوالي.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم مناطق المملكة.