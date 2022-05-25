نعرض لكم الان تفاصيل خبر الوزراء يطرح المسودة النهائية لوثيقة سياسة ملكية الدولة إلى… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 04:08 مساءً - أشاد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري ، خلال اجتماع المجلس اليوم الأربعاء ، بمشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، الذي تم افتتاحه بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، كجزء من الدلتا الجديدة، بهدف إضافة 2.2 مليون فدان للرقعة الزراعية، بما يُمثل نقلة كبيرة في خريطة مصر التنموية.

وأكد مدبولية أهمية الجهد المبذول في هذا المشروع خلال المرحلة الراهنة، وفي ظل الظروف والتحديات العالمية، وما يُصاحبها من ارتفاع أسعار الغذاء، لافتاً إلى أن المشروع يًساهم أيضاً في تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الضغط على العملة الصعبة.

وتوجه بالشكر والتقدير في هذا الصدد، للقوات المسلحة بأجهزتها كافة، على الجهد الكبير الذي يتم تنفيذه في إطار مشروع “مستقبل مصر” الزراعي المهم.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية في مصر 2050، كما سيتم خلال أيام إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بمؤتمر تغير المناخ 27 COP ، حيث يعد ملف “تغير المناخ” أحد القضايا الرئيسية على أجندة مصر والعالم، قائلًا “مصر لن تألو جهداً خلال رئاستها لمؤتمر COP 27 في السعي الحثيث والدؤوب للانتقال من مرحلة الالتزامات والتعهدات المعلنة من جانب الدول إلى مرحلة التنفيذ الفعلي لإجراءات وتدابير سريعة وملموسة”.

وأعلن رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، طرح المسودة النهائية لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، للحوار المجتمعي، بعد أن تم استكمال الملامح الرئيسية للمسودة، واستيعاب كافة ملاحظات الوزراء، مُضيفاً أنه سيتم إعطاء مهلة 3 أشهر للحوار، بهدف تلقي ومناقشة أي وجهات نظر، بحيث يتم استيعابها ضمن الوثيقة.

ولفت إلى أن الجدول الزمني للتوافق المجتمعي بشأن “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، يتضمن عقد اجتماعات عدة مع المختصين، وإقامة مؤتمر لطرح الوثيقة للنقاش المجتمعي، كما يتضمن تنظيم اجتماع مع مؤسسات وبيوت خبرة دولية، إضافة إلى الحوار مع رجال الصناعة، والأكاديميين والخبراء، وكذلك مراكز فكر محلية، وأعضاء مجلس النواب.

وأضاف “عقب انتهاء الاجتماعات سيتم إعداد الصورة النهائية للوثيقة، وتلافي التعديلات الناتجة عن الاجتماعات السابقة على الوثيقة، تمهيدًا للإعلان عن الوثيقة في صورتها النهائية”.

وأشار مدبولي إلى الاجتماع الذي عقده بالأمس الثلاثاء، مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، وضرورة التواصل المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، موضحًا أن الاجتماع تطرق لشرح ما تبذله الدولة من جهود لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية الحالية جراء النزاع الروسي ـ الأوكراني، وتوجهات الدولة تجاه تعزيز القطاع الخاص، إضافة إلى التأكيد على الاستمرار في برامج الاصلاح الهيكلي، وتشجيع قطاعات كبيرة على رأسها الصناعة، من خلال خطة واضحة جداً، لزيادة الصادرات ومضاعفتها خلال السنوات الثلاث المقبلة، فضلا ًعن تيسير توفير الأراضي لإقامة المشروعات، وتذليل كافة المشاكل الإجرائية التي تواجه المستثمرين.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد اجتماع منذ أيام لمتابعة أعمال الطريق الدولي الساحلي، ويتم حالياً الانتهاء من الأعمال، والمساحات التي تم تطويرها بداية من مارينا، وحتى الضبعة، بإجمالى 55 كم، وتم توسيع الطريق إلى عدة حارات، بما يسهم في تيسير الحركة المرورية بهذه المنطقة المهمة.

مدبولي يشدد على سرعة سداد القرى السياحية على الطريق الساحلي الذى تم تطويره مستحقات مرافق مياه الشرب والكهرباء لتوصيل الخدمة لها

وأكد رئيس الوزراء رفع كفاءة المرافق بهذه المنطقة، وتبين من الحصر أن هناك عدة قرى سياحية بهذه المنطقة لم تسدد مستحقات الدولة الخاصة بمياه الشرب والكهرباء وبالتالي يجب على كل القرى سداد المستحقات حتى تتم إعادة توصيل المرافق لها.

وأشار إلى تكليف أمين عام مجلس الوزراء بعقد اجتماع مع مسئولي المرافق بالوزارات المعنية، ومسئولي هذه القرى السياحية للاتفاق على سرعة سداد المستحقات، وإلا لن تعود الخدمة إلا بعد السداد.