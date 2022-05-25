نعرض لكم الان تفاصيل خبر مذكرة تفاهم بين الإنتاج الحربي وشركتي أوكتا والوبكو السعودية… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 03:11 مساءً - شهد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الإنتاج الحربي ، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وتحالف شركتيّ “أوكتا إنترناشيونال” المصرية و”الوبكو” التابعة لمجموعة “العليان” السعودية، فــي مجــال إنتــاج صناعــات الألومنيــوم المتطــورة، بحضــور أسامة بن أحمد نقلي سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، جاء ذك بديوان عام الوزارة.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن التوقيع يأتي في ضوء العلاقات التاريخية وأواصر الترابط والتآخي بين مصر والسعودية وفي ظل التقارب بين قيادتيّ البلدين الشقيقين، وفي إطار البدء في تدشين تعاون بين تحالف مجموعة “الوبكو” السعودية التابعة لمجموعة “العليان” وكل من شركة “أوكتا إنترناشيونال” ووزارة الإنتــاج الحربــي، بهدف إقامة مصنع تشكيل وتصنيع منتجات وتطبيقات الألومنيوم لقطاعات الإنشاءات وغيرها من المنتجات عالية الجودة.

وأوضح أن الهيئة القومية للإنتاج الحربي ستعمل بموجب هذا التعاون على توفير العمالة اللازمة للتشغيل والأرض والمساحات اللازمة لإقامة المصنع إلى جانب القيام بأعمال الإدارة المشتركة والتشغيل والصيانة.

وزير الانتاج: نتكامل مع القطاع الخاص العالمي والمحلي بما يعود بالنفع على المواطنين.. ونتطلع إلى فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات السعودية في مختلف المجالات

وأضاف مرسي أن الاستثمار الأجنبي المباشر يبلغ (500) مليون جنيه من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء الموثوق بهم من القطاع الخاص المصري “شركة أوكتا انترناشونال”، بهدف توطين التكنولوجيا الحديثة وتعميق التصنيع المحلي في صناعات الألومنيوم الوسيطة والنهائية في مصر، مؤكداً حرص وزارة الإنتاج الحربي على التكامل مع مختلف شركات القطاع الخاص العالمية والمحلية بما يعود بالنفع على المواطنين.

ونوه إلى تطلعه إلى مواصلة التعاون المثمر مع الجانب السعودي في مجالات التصنيع المختلفة وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مختلف الشركات السعودية في ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى نقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة ودعم خطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة، من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة.

وأشار إلى أنه بالرغم من تعاظم التحديات والأزمات العالمية غير المسبوقة بالآونة الأخيرة والتي لم تكن مصر بمنأى عنها وتأثيرها على الاقتصاد العالمي والوطني وكذا تأثيرها على الأسعار إلا أن الدولة المصرية تسعى بشكل جاد إلى تخطي تلك التحديات.

وقال إنه نتيجة لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذها مصر بالسنوات الماضية فقد استطاعت التعامل بتوازن كبير فيما يتعلق بهذا الشأن.

السفير السعودي بالقاهرة: العلاقات بين السعودية ومصر وصلت إلى مستوى متنام يليق بمكانتهما ووزارة الإنتاج الحربي تلعب دوراً هاماً في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر

من جانبه أشاد أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، بالدور الهام الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، قائلًا إن المناخ الاستثماري في مصر على الرغم من التحديات العالمية إلا أنها سوق جاذبة للاستثمارات.

وأعرب بن أحمد عن اهتمام الشركات السعودية بتعزيز الشراكة مع الجانب المصري وخاصةً وزارة الإنتاج الحربي في إطار ما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة، كما أعرب عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه العلاقات المصرية السعودية سواء بين القيادتين أو الشعبين الشقيقين من مستوى متنام يليق بمكانة الدولتين في المنطقة والعالم.

وعلى صعيد أخر أوضح المهندس خالد عبد المنعم، الرئيس التنفيذي لشركة منتجات الألمنيوم “الوبكو ALUPCO”التابعة لمجموعة العليان السعودية، أن الشركة تأسست عام 1975 وتعمل في العديد من المجالات المتعلقة بالاستثمار والتصنيع وتعتبر أكبر منتِج لألومنيوم معالجة الأسطح في المنطقة.

أضاف أنها تعد أول شركة إنتاج ألومنيوم في الشرق الأوسط تم منحها شهادة الأيزو 9001 في عام 1995 وشهادة الأيزو 2000 في عام 2000، مضيفاً أنه للمحافظة على أعلى معايير الجودة لمنتجاتها تلتزم الشركة بالمعايير الأوربية والألمانية والبريطانية (بي أس) والأمريكية (أي أس تي أم) والسعودية (ساسو) في كل خطوة من عملياتها.

ولفت إلى أن الشركة ستقوم بموجب هذا التعاون بتوفير الاستثمار الكلي للمشروع والقيام بالإنشاءات الخاصة بالمصنع وتمويل المواد الخام ولوازم التشغيل، معرباً عن تطلع مجموعة العليان إلى تحقيق تعاون مثمر مع وزارة الإنتاج الحربي يعود بالنفع على الجانبين في ظل امتداد عمل المجموعة في 27 دولة حول العالم.

فيما أشاد الدكتور خالد معتوق، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “أوكتا إنترناشيونال”، بالإمكانيات المتطورة لشركات ووحدات الإنتاج الحربي وما يتوافر بها من كوادر بشرية متميزة، الأمر الذي يشجع على إيجاد مجال خصب للتعاون المشترك بين الجانب المصري والسعودي والذي سيعود مردوده بالإيجاب على الجانبين.

ونوه أن “أوكتا” تتمتع بالخبرات والعلاقات اللازمة لتنمية وتطوير وتسويق وتوزيع منتجات برنامج التصنيع المشترك حيث ستقوم بتوفير المواد الخام اللازمة للتصنيع وإدارة العمليات اللوجستية وسلاسل الإمداد، موضحاً دعم المجموعة لسرعة إنجاز الاتفاق الموقع بين الجانبين وذلك في ظل حالة الاصطفاف الوطني للقطاع الخاص المصري خلف القيادة السياسية على أن يلي ذلك بداية اتفاقات وشراكات جديدة لدعم الاقتصاد الوطني والعربي.

ولفت أن هذا التعاون المشترك يستهدف تأسيس عدة شراكات صناعية وبناء إستراتيجية صناعية متكاملة وتقديم منظومة تشغيل رقمية وإدارة ذكية تعمل طبقًا للمعايير العالمية وستكون البداية في مجال صناعات الألومنيوم والتوسع من خلال الشركاء في تصدير ما يقرب من نصف الإنتاج للأسواق الخليجية والعالمية.

بدوره أكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة، حرص وزارة الإنتاج الحربي على أن يكون التعاون مع شركائها في مختلف المجالات قائماً على أساس التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا وتعميق الصناعة الوطنية، توفيراً للعملة الحرة ودعماً للاقتصاد القومي.

قام بتوقيع مذكرة التفاهم المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس خالـد عبـد المنعــم الرئيـس التنفيـذي لشركـة “الوبكو”، والدكتور خالد معتوق العضو المنتدب لشركة “أوكتا إنترناشيونال” عضو مجموعة ديونز للاستثمار.

حضر التوقيع المهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزيـة لمكتـــب الوزيــــــر، و محمد بكر المستشار الإعلامي لوزير الإنتاج الحربي، والمهندس صلاح جمبلاط رئيس القطاعات الفنية بالهيئة، والمهندس هشام خطاب رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم، وعبد اللطيف المبارك، والدكتور أحمد طاهر رئيسا مجلس إدارة الشركتان المشاركتان في التحالف.