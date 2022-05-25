التموين: سداد 14 مليار جنيه للمزارعين عن توريد 2.92 مليون طن…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 03:11 مساءً - إسلام سالم _ أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، ارتفاع معدل توريد القمح المحلي من المزارعين إلي 2 مليون و920 ألف طن حتي الآن منذ بدء الموسم في أبريل الماضي.

وقال اللواء مهندس شريف باسيلي رئيس الشركة القابضة للصوامع والتخزين التابعة للوزارة، أنه تم سداد ما يزيد عن 14 مليار جنيه مستحقات المزارعين عن توريد القمح حتى الآن.

وانطلق موسم توريد القمح المحلي في أول أبريل الماضي وينتهي بنهاية أغسطس المقبل وتستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام من 5.5 مليون إلي 6 ملايين طن خلال الموسم الحالي.

وقامت الحكومة برفع سعر توريد القمح المحلي للمزارعين حيث بلغ 865 جنيها للأردب درجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و885 جنيها للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط.