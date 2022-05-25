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نعرض لكم الان تفاصيل خبر واشنطن تمنع الحكومة الروسية من سداد ديونها عبر بنوك أمريكية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 02:05 مساءً - وكالات – قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء إن إدارة جو بايدن ستمنع الحكومة الروسية من الدفع لحاملي السندات من خلال البنوك الأمريكية بدءًا من صباح اليوم الأربعاء.
وتزيد تلك الخطوة احتمالات تخلف موسكو عن سداد ديونها المستحقة.
وكانت إدارة بايدن قد منحت روسيا استثناءً للعقوبات المفروضة على البنك المركزي المصري الروسي وبموجبه يتم السماح للبنك بسداد المدفوعات لحملة السندات من خلال البنوك الأمريكية والدولية.
وتشير تقديرات JPMorgan Chas إلى أن موسكو تواجه ما يقرب من 400 مليون دولار من مدفوعات السندات الدولارية في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يونيو المقبل.
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