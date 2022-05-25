مال وأعمال

واشنطن تمنع الحكومة الروسية من سداد ديونها عبر بنوك أمريكية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

نعرض لكم الان تفاصيل خبر واشنطن تمنع الحكومة الروسية من سداد ديونها عبر بنوك أمريكية من قسم مال واعمال

CairoBank

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 02:05 مساءً - وكالات – قالت وزارة الخزانة الأمريكية يوم الثلاثاء إن إدارة جو بايدن ستمنع الحكومة الروسية من الدفع لحاملي السندات من خلال البنوك الأمريكية بدءًا من صباح اليوم الأربعاء.

predco_adv_2021

وتزيد تلك الخطوة احتمالات تخلف موسكو عن سداد ديونها المستحقة.

Edita2021

وكانت إدارة بايدن قد منحت روسيا استثناءً للعقوبات المفروضة على البنك المركزي المصري الروسي وبموجبه يتم السماح للبنك بسداد المدفوعات لحملة السندات من خلال البنوك الأمريكية والدولية.

وتشير تقديرات JPMorgan Chas إلى أن موسكو تواجه ما يقرب من 400 مليون دولار من مدفوعات السندات الدولارية في الثالث والعشرين والرابع والعشرين من يونيو المقبل.

 

FNG2021

Bank-misr-adv-new

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن تمنع الحكومة الروسية من سداد ديونها عبر بنوك أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا