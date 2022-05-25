الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين مع تراجع الدولار وعوائد…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 01:08 مساءً - – صعدت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوعين يوم الثلاثاء، مع ارتفاع جاذبية المعدن النفيس بفعل تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية وسط انحسار شهية المخاطرة في الأسواق المالية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.64% إلى 1865.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1910 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ التاسع من مايو عند 1868.69 دولار في وقت سابق في الجلسة.

وصعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب حوالي واحد بالمئة لتسجل عند التسوية 1865.40 دولار للأوقية.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في شهر في حين تراجعت عوائد سندات الخزانة القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات من مستوياتها المرتفعة التي سجلتها مؤخرا، وهو ما يوفر بيئة داعمة للذهب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.3% إلى 22.06 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.9% 949.54 دولار في حين ارتفع البلاديوم 0.5% 2004.10 دولار.