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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نأمل الانتهاء من البرنامج الجديد مع صندوق… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 01:08 صباحاً - دوت الخليج – قال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الحكومة تأمل في الانتهاء من إعداد البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي في غضون شهرين.
وأشار مدبولي، خلال لقائه رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب مساء اليوم، إلى أن تفاوض الحكومة الآن مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد؛ هدفه “الإبقاء على برامج الإصلاح الاقتصادي، والتأكيد أن مصر تسير بصورة منضبطة”.
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