مجلس النواب يوافق على مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 12:11 صباحاً - أ ش أ – وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم من الحكومة لمد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تنتهي في يوليو 2023.

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، النائب ياسر عمر، خلال اجتماع اللجنة، أن هذه الخطوة تأتي تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فقد سبق أن صدر القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من أول أغسطس 2017، تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي.

وأوضحت المذكرة أنه نظرا لأن مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو المقبل، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 المشار إليه.

وتضمن المشروع في المادة الأولى منه مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017 سالف الذكر، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.

وقد تضمن المشروع في المادة الثانية منه تخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه هذا القانون، كما تضمنت المادة الثالثة منه النص على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017.