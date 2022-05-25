مال وأعمال

بريطانيا: قطر تعتزم استثمار 10 مليارات إسترليني في المملكة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بريطانيا: قطر تعتزم استثمار 10 مليارات إسترليني في المملكة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 25 مايو 2022 12:11 صباحاً - وكالات  – أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء شراكة استثمارية مع قطر تتضمن استثمارات بقيمة 10 مليارات إسترليني (12.5 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

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ومن المقرر ضخ الاستثمارات في القطاعات الرئيسية للاقتصاد البريطاني بما في ذلك التكنولوجيا المالية والسيارات الصديقة للبيئة والأمن السيبراني.

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ومن المتوقع أن يخلق هذا الاستثمار وظائف في الصناعات الجديدة في جميع أنحاء بريطانيا.

وصرح جونسون بأنه ناقش مع تميم بن حمد أمير دولة قطر عدد من القضايا أبرزها تعزيز الاقتصاد وضمان متابعة الاستقرار الإقليمي وتحسين أمن الطاقة.

 

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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