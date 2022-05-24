إدارة بايدن لا تستبعد قيودا على الصادرات لتهدئة أسعار الوقود

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:06 مساءً - – قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم يوم الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن لا يستبعد استخدام قيود التصدير لتخفيف زيادة حادة في أسعار الوقود المحلية.

وسئلت جرانهولم عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس تقييد صادرات المنتجات البترولية لتهدئة أسعار الوقود، فأجابت قائلة “يمكنني أن أوكد أن الرئيس لا يرفع أي أدوات من على الطاولة.”