مال وأعمال

إدارة بايدن لا تستبعد قيودا على الصادرات لتهدئة أسعار الوقود

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إدارة بايدن لا تستبعد قيودا على الصادرات لتهدئة أسعار الوقود من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:06 مساءً - – قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم يوم الثلاثاء إن الرئيس جو بايدن لا يستبعد استخدام قيود التصدير لتخفيف زيادة حادة في أسعار الوقود المحلية.

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وسئلت جرانهولم عما إذا كانت الولايات المتحدة تدرس تقييد صادرات المنتجات البترولية لتهدئة أسعار الوقود، فأجابت قائلة “يمكنني أن أوكد أن الرئيس لا يرفع أي أدوات من على الطاولة.”

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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