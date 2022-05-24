انت الان تتابع خبر قطر تخطط لاستثمار 10 مليارات جنيه استرليني في بريطانيا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أعلنت لندن أن قطر ستستثمر بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه استرليني في المملكة المتحدة، في عدد من الصناعات الرئيسية.

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان له إن "جونسون استضاف أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني لبحث سبل تطوير الشراكة التاريخية بين البلدين، والاتفاق على أعمال مشتركة في مجالات التجارة والطاقة والدفاع.

وأضاف أن الشراكة ستشهد استثمارا استراتيجيا قطريا بقيمة تصل إلى 10 مليارات جنيه إسترليني في الصناعات الرئيسية في جميع أنحاء المملكة المتحدة، مما يوفر فرص عمل ونمو.

ولفت إلى أن الجانبين اتفقا على العمل معا لتحسين استقرار إمداد الطاقة ودعم الأمن في كأس العالم 2022.