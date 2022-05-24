انت الان تتابع خبر استيراد 5579 مركبة بقيمة 71 مليون دينار خلال نيسان والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - أظهرت معطيات احصائية للنقابة العامة لوكلاء السيارات وتجار قطع الغيار ولوازمها، أن مستوردات المملكة من السيارات والآليات والمركبات خلال شهر نيسان الماضي، بلغ 5579 مركبة بقيمة 71 مليون دينار.

وبحسب بيان صحفي عن رئيس النقابة وممثل قطاع السيارات والآليات الثقيلة ولوازمها في غرفة تجارة الأردن سلامة الجبالي، قال إن المستوردات توزعت على 1990 مركبة بنزين، و 1048 مركبة كهرباء، و 1182 مركبة هجينة هايبرد.

وأشار الجبالي إلى أن حجم استيراد المملكة من قطع غيار السيارات بجميع أنواعها بلغ خلال الشهر الماضي، ما يقارب 9 ملايين، فيما بلغ حجم الاستيراد من الزيوت والشحوم ضمن بنود التعرفة المتعلقة بمدخلات الإنتاج والبيع المباشر أكثر من 900 طن بقيمة 760 ألف دينار.

وبخصوص الإطارات سواء كانت مطاطية أم معدنية، فقد زاد الاستيراد على 4 ملايين دينار، فيما بلغ حجم استيراد البطاريات الخاصة بالمركبات كبطاريات الــ 12 فولت وما شابهها والأخرى الخاصة بالمركبات الكهربائية والهجينة الهايبرد بنوعيها مليوني دينار وبعدد 48 ألف بطارية.