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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المالية: جاري الإعداد للإصدار الأول للصكوك.. ونتوقع الطرح… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:11 مساءً - باره عريان _ أكد محمد حجازي رئيس وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية ، أنه جاري الاعداد للإصدار الأول للصكوك، والذي من المتوقع ان يتم طرحه في نهاية يونيو المقبل، لافتا إلى أن اتخاذ القرار بالطرح وتحديد موعده يتوقف على السوق، جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية.
وقال إنه يأمل أن يتم الإصدار الأول اذا استقرت الأوضاع في السوق خلال الشهرين القادمين، لافتا إلى أنه جاري دراسة إصدار صكوك بالعملة المحلية، منوها إلى ان الصكوك تعد فرصة جيدة لجذب المستثمرين من دول الخليج الذين يفضلون الاستثمار وفقا للشريعة.
وأوضح أن الأساس في عملية إصدار الصكوك هي المظلة التشريعية، وقد حاولنا أن نصل إلى قانون مباشر من خلال مراجعة التجارب المختلفة مع هيئة الرقابة المالية والبنك المركزي المصري ، وعلى المستوى الدولي تمت المراجعة مع البنوك والمجالس القانونية، لافتا إلى أن هذا الأمر استغرق عام ونصف.
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