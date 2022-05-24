مال وأعمال

إيهاب شلبي: 98% تأثير مصر في التنمية المستدامة

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إيهاب شلبي: 98% تأثير مصر في التنمية المستدامة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:11 مساءً - باره عريان – أكد دكتور إيهاب شلبي ، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة دي كاربون، توسع سوق السندات الخضراء بشكل كبير على المستوى العالمي، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي بشأن فرص التمويل البديل في مصر نحو تمويل مستدام للتنمية.

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وأشار شلبي إلى أن كل دولار يتم انفاقه في مصر لديه تأثير كبير على التنمية المستدامة، فلا يقتصر تأثيره على مصر فقط بل يمتد ليصل إلى المنطقة بأكملها، حيث يصل تأثير مصر في هذا السياق إلى 98%، في حين تبلغ النسبة في الإمارات 38%.

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ونوه إلى قطاعات التنمية القائدة في مصر، وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط، والتي تتمثل في الزراعة والصناعة والاتصالات واللوجيستيات والعقارات والطاقة، مؤكدًا انهم يتسمون بكونهم أكثر القطاعات اسهامًا في الناتج في المحلي والاقتصاد المصري.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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