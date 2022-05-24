مال وأعمال

إعادة انتخاب تيدروس أدهانوم مديرا لمنظمة الصحة العالمية…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر إعادة انتخاب تيدروس أدهانوم مديرا لمنظمة الصحة العالمية… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:11 مساءً - وكالات – انتخب الإثيوبي تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الثلاثاء، لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، على رأس منظمة الصحة العالمية.

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وجيبريسوس هو أول إفريقي يشغل منصب مدير عام منظمة الصحة العالمية.

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وصوتت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في المنظمة، البالغ عددها 194، لصالح استمرار غيبريسوس في منصب المدير العام.

وقال وزير الصحة الألماني كارل لوترباخ على “تويتر”، الثلاثاء، إن أعضاء منظمة الصحة العالمية أعادوا انتخاب جيبريسوس مديرا عاما للمنظمة لفترة جديدة.

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وأوضح: “أُعيد انتخاب الدكتور تيدروس للتو مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية. تهانينا. استحقها تماما”.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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