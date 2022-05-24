نعرض لكم الان تفاصيل خبر جيه بي مورجان: 10% من الأسواق الناشئة المصنفة عالية المخاطر… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 08:05 مساءً - – قد يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض والتداعيات العالمية للحرب بين روسيا وأوكرانيا إلى أن يعاني ما يصل إلى 10% من بلدان الأسواق الناشئة ذات المخاطر العالية من أزمات ديون هذا العام ، حسبما أفاد محللون في بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورجان .

وحذروا من إن ضغوط ميزان المدفوعات الأكثر حدة والعجز المالي الأكبر تتسبب الآن في تفاقم مشاكل البلدان المثقلة بالديون والتي تستورد معظم طاقتها وغذائها.

عانت سريلانكا للتو من أول عجز سيادي لها على الإطلاق ، وانضمت إلى قائمة ضمت بالفعل لبنان وسورينام وفنزويلا وزامبيا. تتأرجح كل من روسيا وأوكرانيا أيضًا ، والقلق هو أن الأرقام على مستوى العالم ستتضخم قريبًا.

“تم تصنيف ما يقرب من نصف عينة (52) بلدًا على أنها تنطوي على مخاطر سداد عالية في تقييمنا. ومن بين هؤلاء ، هناك ثمانية معرضة لخطر استنفاد الاحتياطي بحلول نهاية عام 2023 ، مما يشير إلى ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد. وهي سري لانكا وجزر المالديف وجزر البهاما وشملت المذكرة التي قادها المحلل الاستراتيجي ترانج نجوين يوم الثلاثاء “بليز والسنغال ورواندا وجرينادا واثيوبيا”.

كما أن قفزة في أسعار الفائدة العالمية استجابة للتضخم المتصاعد بسرعة تعني أن العديد من البلدان تواجه واقع ارتفاع تكاليف الاقتراض ، وهو خروج عن ما يُعرف بـ “المال السهل” على مدى أكثر من عقد.

وأضافت مذكرة جي بي مورجان: “احتساب مخاطر التخلف عن السداد المحتمل في روسيا وإعادة الهيكلة في أوكرانيا … قد يصل معدل التخلف عن السداد السيادي في الأسواق الناشئة في الأسواق الناشئة إلى 10% هذا العام” ، مشيرًا أيضًا إلى كيفية تحرك إثيوبيا نحو إعادة هيكلة ديونها بقيادة مجموعة العشرين.

كما قال صندوق النقد الدولي إن ما يقرب من 60٪ من البلدان ذات الدخل المنخفض هي إما في حالة ضائقة ديون أو معرضة لخطر كبير.

سلط المحللون في شركة الاستثمار Tellimer هذا الأسبوع الضوء على كيف أن 27 دولة من الأسواق الناشئة لديها الآن عوائد على سندات اليورو أعلى من 10%.

هذه العوائد هي وكيل لما يجب على الحكومة دفعه للاقتراض في أسواق رأس المال الدولية وأي شيء يزيد عن 10% يُنظر إليه عمومًا على أنه علامة على وجود مشكلة.

وقال جي بي مورجان إنه بالإضافة إلى الدول الثماني التي تم وضع علامة عليها على أنها في خطر التخلف عن السداد الفوري ، فإن الاقتصادات الأكبر مثل مصر وغانا وباكستان كانت أيضًا ضعيفة للغاية من وجهة نظر المالية العامة والديون على المدى الأطول قليلاً.