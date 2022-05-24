انت الان تتابع خبر 122.5 مليون دينار فاتورة التقاعد خلال أيار والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي إن 122.5 مليون دينار فاتورة رواتب الضمان الاجتماعي التقاعدية عن شهر أيار الجاري.

وأضاف الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، أن مؤسسة الضمان الاجتماعي قامت اليوم بتحويل الرواتب التقاعدية إلى الحسابات المصرفية لمتقاعدي الضمان وورثتهم المستحقين شاملة لزيادة التضخم وقيمتها 4.6 دينار لمستحقيها وفقاً لأحكام القانون.

وبلغت فاتورة الرواتب حوالي 122.5 مليون دينار (122 مليوناً وخمسمائة ألف دينار). وذلك لـ (283751) متقاعداً حتى تاريخ اليوم.