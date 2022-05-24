انت الان تتابع خبر الخصاونة يفتتح مشروع باستثمار 100 مليون دولار.. تفاصيل والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - مندوباً عن سموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، وليِّ العهد، افتتح رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة مشروع “برج عبدلي ڤيوز” التَّابع لشركة أبراج العبدلي / الأردن

وتفقد الخصاونة مرافق المشروع الذي يعتبر من أكبر الأبراج السكنيّة ضمن منطقة العبدلي، بحجم استثمارٍ يبلغ 100 مليون دولار، منها 50 مليون دولار استثمار أجنبي مباشر من دول الخليج العربي.

ساهم المشروع خلال جائحة كورونا في توفير 800 فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، إلى جانب تعاقدات مع شركات مختلفة، لم تتوقف في القطاع العقاريّ والإنشائيّ.

البُرج المموَّل جزئيّاً من البنك الأردني الكويتي يوفِّر مساحة تبلغ 35000 متر مربَّع من الشُّقق السكنيَّة، والمحال التِّجاريَّة، وهو مؤلَّف من 30 طابقاً بمجموع 248 شقَّة و6 طوابق أرضيَّة.