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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصادر لرويترز: ولي العهد السعودي يخطط لجولة دولية قريبة تشمل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 06:11 مساءً - _ يخطط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ، للقيام برحلة إلى تركيا وقبرص واليونان والأردن ومصر، حيث يبحث القضايا الإقليمية والدولية ويوقع اتفاقيات في مجال الطاقة والتجارة ، وفق أربعة مصادر مطلعة على الخطط.
وقالت المصادر إن المسؤولين السعوديين ما زالوا يناقشون المواعيد الدقيقة مع الدول التي يزورها ولي العهد السعودي .
وأضاف اثنان منهم أن الرحلة يمكن أن تتم في وقت مبكر من شهر يونيو.
ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على استفسار لرويترز بشأن الجولة المخطط لها.
وقال المسؤول إن “الموضوعات التي ستتم مناقشتها هي التجارة الثنائية والتطورات الإقليمية وصفقات مبادلة عملة محتملة وغيرها من المشاريع الاستثمارية والطاقة”.
وكانت آخر جولة للأمير محمد في دول الخليج العربية العام الماضي.
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