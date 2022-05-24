ألمانيا تتوقع موافقة الاتحاد الأوروبي على حظر النفط الروسي…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 05:05 مساءً - العربية نت _ قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، إن الاتحاد الأوروبي سيوافق على الأرجح على حظر على واردات النفط الروسي “في غضون أيام”.

لكن هابيك، حذر في مقابلة مع محطة “زد دي إف” التلفزيونية، أمس الاثنين، من أن الحظر لن يضعف الكرملين لأن أسعار النفط المرتفعة تمكنه من جني المزيد من الإيرادات.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، في وقت سابق، إن الاتحاد الأوروبي لم يوافق بعد على حظر النفط الروسي ، مضيفا أن ألمانيا ستكون مستعدة للتخلي عن المجر لتسريع تطبيق الحظر المقترح.

وأبلغ هابيك إذاعة “دويتشلاند فونك”، قبل المحادثات مع القادة السياسيين والصناعيين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: “إذا قال رئيس المفوضية إن 26 دولة ستفعل ذلك بدون المجر، فهذا مسار سأدعمه دائما، لكني لم أسمع هذا بعد من الاتحاد الأوروبي”.

ومن بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، تعد المجر أشد المنتقدين للحظر المخطط فرضه على النفط الروسي .