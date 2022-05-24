مال وأعمال

العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز عند أعلى مستوى في نحو 13…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر العقود الأمريكية للغاز الطبيعي تقفز عند أعلى مستوى في نحو 13… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 03:11 مساءً - وكالات – قفزت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي إلى أعلى مستوى في نحو 13 عاما، يوم الإثنين، في ظل استهلاك كل من محطات توليد الكهرباء ومصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال المزيد من الوقود.

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وعند تسوية جلسة تداول الإثنين، ارتفعت العقود الأمريكية للغاز تسليم يونيو بنحو 8.2% إلى 8.744 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أعلى إغلاق منذ أن سجلت ذورة 13 عاما عند 8.783 دولار في الخامس من مايو.

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وحققت العقود الأميركية للغاز الطبيعي مكاسب بنحو 135% منذ بداية 2022.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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