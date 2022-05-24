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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تحالف شركتي إيني وتوتال يبدأ أعمال التنقيب عن الغاز قبالة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 11:05 صباحاً - – قالت وزارة الطاقة في قبرص، إن شركة إيني الإيطالية وتوتال إنرجيز الفرنسية بدأتا أعمال حفر بئر استكشافية للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل الجزيرة اليوم الاثنين.
وأضافت الوزارة أن سفينة الحفر تونجستن إكسبلورر وصلت إلى موقع إلى الجنوب الغربي من الجزيرة اليوم الاثنين وبدأت أعمال الحفر.
وتتعاون إيني قبرص وتوتال إنرجيز قبرص، الوحدتان المحليتان للشركتين العالميتين، في المشروع.
وإيني هي الشركة المشغلة للمنطقة البحرية المعروفة باسم (بلوك 6) بمساهمة 50% وتملك توتال النصف الآخر.
وفي فبراير 2018، أعلنت الشركتان عن كشف للغاز في بئر كاليبسو، في موقع آخر في نفس المنطقة.
ويواجه برامج التنقيب البحري القبرصي معارضة قوية من تركيا.
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