انت الان تتابع خبر الاسعار الجديدة للخضار والفواكه محليا والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - حددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، الثلاثاء، على النحو التالي:

باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش.

بصل ناشف من 10 إلى 20 قرش.

بطاطا من 30 إلى 50 قرش.

بندورة من 20 إلى 45 قرش.

خيار من 15 إلى 25 قرش.

وبلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى الثلاثاء، 3861.343 طن، توزعت على 2741.046 طن خضار،939.800 طن فواكه، و 180.497 طن ورقيات.

كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1281.398 طن خضار وفواكه.





