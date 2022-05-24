انت الان تتابع خبر هل ستتغلب عملة الإيثريوم على البيتكوين ؟!! والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - غالبًا ما يشار إلى عملة الإثريوم على أنها ثاني أكثر العملات المشفرة شيوعًا ، بعد بيتكوين. ولكن على عكس بيتكوين- ومعظم العملات الافتراضية الأخرى - تهدف عملة ايثريوم الرقمية إلى أن تكون أكثر بكثير من مجرد وسيلة للتبادل أو مخزن للقيمة. بدلاً من ذلك ، تطلق إيثريوم على نفسها اسم شبكة حوسبة لامركزية مبنية على تقنية سلسلة الكتل.

كيف تعمل عملة الإيثريوم؟

مثل جميع العملات المشفرة ، تعمل إيثريوم على أساس شبكة سلسلة الكتل أو بلوكشين. سلسلة الكتل هى دفتر عام لا مركزي و موزع حيث يتم التحقق من جميع المعاملات و تسجيلها.

يتم توزيعها بمعنى أن كل شخص مشارك في شبكة إيثريوم يمتلك نسخة متطابقة من هذا الدفتر ، مما يتيح لهم الاطلاع على جميع المعاملات السابقة. إنها لا مركزية من حيث أن الشبكة لا يتم تشغيلها أو إدارتها بواسطة أي كيان مركزي - بدلاً من ذلك ، تتم إدارتها من قبل جميع حاملي هذا الدفتر.

تستخدم معاملات بلوكشين التشفير للحفاظ على أمان الشبكة و التحقق من المعاملات. يستخدم الأشخاص أجهزة الكمبيوتر "لتعدين" أو حل المعادلات الرياضية المعقدة التي تؤكد كل معاملة على الشبكة و إضافة كتل جديدة إلى سلسلة الكتل الموجودة في قلب النظام. يكافأ المشاركون برموز العملة المشفرة. بالنسبة لنظام إيثريوم ، تسمى هذه الرموز المميزة إيثر.

يمكن استخدام إيثر لشراء و بيع السلع و الخدمات ، مثل البيتكوين. كما شهدت أيضًا مكاسب سريعة في الأسعار على مدار السنوات الأخيرة ، مما يجعلها استثمارًا مضاربة بحكم الواقع. ولكن ما يميز عملة الإيثريوم هو أنه يمكن للمستخدمين إنشاء تطبيقات "تعمل" على سلسلة الكتل مثل البرامج "التي تعمل" على الكمبيوتر. يمكن لهذه التطبيقات تخزين البيانات الشخصية و نقلها أو التعامل مع المعاملات المالية المعقدة.

يقول أحد مسؤولى شركة إيثريوم أن عملة الإيثريوم تختلف كثيرا عن البيتكوين من حيث أن الشبكة يمكنها إجراء عمليات حسابية كجزء من عملية التعدين". "هذه القدرة الحسابية الأساسية تحول مخزن القيمة و وسيلة التبادل إلى محرك حوسبة عالمي لامركزي و مخزن بيانات يمكن التحقق منه علنًا."

عملة إيثريوم مقابل عملة البيتكوين.. من الافضل؟

يعتبر الاستخدام الأساسي لعملة البيتكوين بمثابة عملة افتراضية ومخزن لقيمة النقود. تعمل إيثر أيضًا كعملة افتراضية ومخزنًا للقيمة ، لكن شبكة عملة إيثريوم اللامركزية تجعل من الممكن إنشاء و تشغيل التطبيقات و العقود الذكية و المعاملات الأخرى على الشبكة. لكن عملة البيتكوين لا تقدم هذه الوظائف. إنها تُستخدم فقط كعملة ومخزن للقيمة.

تقومعملة إثريوم أيضًا بمعالجة المعاملات بسرعة أكبر.كما بقول بعض المحققين فى مجال العملات الرقمية أنه يتم التحقق من صحة الكتل الجديدة على شبكة عملة بيتكوين مرة كل 10 دقائق بينما يتم التحقق من صحة الكتل الجديدة على شبكة عملة اللإيثريوم مرة كل 12 ثانية". وأشار إلى أن التطورات المستقبلية يمكن أن تسرع معاملات عملة الإيثريوم بشكل أكبر.

أخيرًا ، لا يوجد حد لعدد عملة الإيثريوم المحتملة بينما لن تصدر عملة البيتكوين أكثر من 21 مليون قطعة نقدية.

ما الشركات التي تستخدم تستخدم عملة الإيثريوم؟

إستطاعت شركة إيثريوم أن تجذب العديد من الشركات و المستثمرين حول العالم، حيث تضم الآن أكثر من 200 منظمة عضو بما في ذلك شركة Samsung و Mastercard و Microsoft - وجميعهم يقومون بتجربة إصدارات خاصة من عملة الإيثريوم لغرض الحفاظ على القيمة.