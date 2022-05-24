صندوق مصر السيادي: 21 مشروعا تحت الدراسة للاستثمار في 6…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج – كشف المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن سليمان، عن 21 مشروعا تحت الدراسة للاستثمار في عام 2022 في 6 قطاعات مختلفة، هي: الاتصالات، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والزراعة والصناعات الغذائية، والسياحة والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الأخرى.

جاء ذلك خلال استعراض سليمان لإجمالي الاستثمارات التي تمت والاستثمارات التي تم توقيع اتفاقات ملزمة بشأنها، خلال الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي مساء اليوم، لمتابعة جهود الصندوق في جذب الاستثمارات في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، إن أحد أهم الأهداف التي أنشئ من أجلها صندوق مصر السيادي هو استقطاب الاستثمارات من المستثمرين الإقليميين والدوليين والمساهمة في زيادة القطاع الخاص.

وأكدت أن الصندوق يعمل جاهدا لتحقيق هذا الهدف في ظل التقلبات الاقتصادية التي يواجهها العالم والتي تؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات في الأسواق الناشئة.

وأضافت الدكتورة هالة السعيد أنه رغم ذلك تظل مصر إحدى الأسواق الواعدة، ومحط أنظار المستثمرين الدوليين؛ مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي برنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما استعرض الاجتماع التطورات الخاصة بالانتهاء من تأسيس صندوق فرعي للإسراع ببرنامج الطروحات الحكومية، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة التي أعلن عنها رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي العالمي، لطرح نسب من عدد من الشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى ما تستهدفه من إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار، للشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي على مدار 4 سنوات.

حضر الاجتماع: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد أبا زيد، المستشار القانوني لوزيرة التخطيط، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعبد الله الإبياري، رئيس قطاع الاستثمار بالصندوق السيادي، ونهى خليل، رئيس قطاع المستثمرين بالصندوق السيادي، وريهام الدسوقي، رئيس قطاع الاستراتيجية بالصندوق.