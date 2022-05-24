البيت الأبيض يبحث اللجوء لاحتياطات السولار لكبح الأسعار…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 09:11 صباحاً - وكالات – أكد مسؤول في الإدارة الأمريكية اليوم الإثنين أن البيت الأبيض يبحث إصدار إعلان طارئ لسحب كميات من احتياطات السولار؛ لمعالجة أزمة النقص الحاد في الإمدادات وكبح الأسعار المرتفعة.

ويبحث البيت الأبيض اللجوء إلى احتياطي للوقود في منطقة شمال شرق البلاد The Northeast Home Heating Oil Reserve وهو موقع تأسس في عام 2000 للمساعدة في حل مشاكل الإمدادات لكن لم يستخدم إلا مرة واحدة في عام 2012، عقب إعصار ساندي.

ومن المتوقع أن يكون تأثير هذا السحب محدودا لأن هذا الخزان صغير نسبيا ولا يحتوي إلا على مليون برميل من السولار.

وبحسب ، قال مسؤول في البيت الأبيض: “لقد أسسنا خيار الاحتياطات لنسبق المشكلات بخطوة ولن نتردد في استخدامه وكذلك السبل الأخرى المتاحة”.

ووصل متوسط سعر السولار عند 5.56 دولار للجالون أمس الأحد وهو مستوى أقل قليلا من المستوى القياسي الذي سجله الأسبوع الماضي عند 5.58 دولار.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن التصدي للتضخم وأسعار الغاز المرتفعة يمثل أولوية لإدارته قبل انتخابات الكونجرس المقررة في نوفمبر.