وزير المالية السعودي يتوقع نمو اقتصاد المملكة 7.4% هذا العام

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 24 مايو 2022 01:08 صباحاً - – قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الاثنين إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد المملكة 7.4% في 2022.

وأبلغ الجدعان المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أن التضخم في السعودية هذا العام من المتوقع أن يصل إلى ما بين 2.1% و2.3%.

وقال إن التقلبات في أسعار النفط لن تؤثر على الكيفية التي تدير بها السعودية ماليتها العامة، مضيفا أن أمن الطاقة والأمن الغذائي هما تحديان حقيقيان لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال الجدعان أيضا إنه لا توجد خطط فورية لتحويل أموال إلى صندوق الاستثمارات العامة، وهو الصندوق السيادي للثروة في المملكة.