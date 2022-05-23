محافظ جرش سيخاطب الوزارات والدوائر الرسمية لتسهيل معاملات المستثمرين

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الرياض - احمد صلاح - بحث اجتماع عقد في دار محافظة جرش، اليوم الاثنين، سبل إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار في المحافظة وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

وأكد محافظ جرش الدكتور محمد أبو رمان، خلال الاجتماع، أن أبواب المحافظة مفتوحة للمستثمرين، مبديا استعداده لتقديم أي مساعدة لتذليل أي عقبة تواجه استثماراتهم.

وبين أن تقديم التسهيلات للمستثمرين يصب في مصلحة المحافظة وأبنائها، ويوفر فرص عمل لهم، مشيرا إلى أنه سيخاطب الوزارات والدوائر الرسمية المعنية لتسهيل معاملات المستثمرين.

وأشار رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم، إلى أن المجلس على استعداد لتقديم الخدمات والتعاون مع أي مستثمر في سبيل النهوض بواقع المحافظة الاستثماري.

وأكد رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، أن البلدية تولي الاستثمار والمستثمرين جل اهتمامها، وأنها تسعى إلى تسهيل معاملاتهم وتقديم الخدمات لهم وتيسير إنجاز معاملاتهم العالقة.

وبين أن البلدية تحرص على بناء شراكات مع القطاع الخاص لإقامة مشاريع استثمارية وتنموية توفر فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.

وقدم المستثمرون، خلال الاجتماع الذي حضره رئيس بلدية المعراض حسن المرازيق ومدراء الدوائر الرسمية، نبذة عن مشاريعهم وفرص العمل لأبناء المحافظة، مشيرين إلى عقبات تواجه استثماراتهم.