نعرض لكم الان تفاصيل خبر وحدة حل مشكلات المستثمرين بمجلس الوزراء تعقد اجتماعها الأول… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 08:05 مساءً - دوت الخليج – ترأست المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم، الاجتماع الأول للوحدة الدائمة التي شكلها رئيس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، فقد ناقش الاجتماع سبل تذليل المعوقات التي تواجه عددا من المستثمرين والشركات وإيجاد حلول لها.

وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن الوحدة ستعمل على سرعة حل مشكلات المستثمرين وتسويتها، في إطار نهج الحكومة لتبسيط الإجراءات، وبذل كل الجهود الممكنة من أجل الإسراع بإصدار التراخيص المطلوبة لإقامة مختلف المشروعات، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة بهذا الشأن.

وأشارت مساعد أول رئيس الوزراء إلى أن هناك توجيها من رئيس الوزراء بالعمل على وضع حد أقصى لإنهاء الموافقات من الوزارات والجهات المعنية على المشروعات الاستثمارية والتراخيص المختلفة، وعدم التأخير في إصدار هذه الموافقات.

وتابعت: “سنعمل على تحقيق ذلك، بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، ومختلف أجهزة الدولة، من أجل توفير مناخ جيد لبيئة الاستثمار في الدولة المصرية، وتحفيز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية”.

وتناولت اللجنة، في اجتماعها الأول، عددا من المعوقات التي تواجه بعض الشركات والمستثمرين، بحضور مسئولي وممثلي هذه الشركات، والمتعلقة بإصدار التراخيص، وتأخر صدور بعض الاعتمادات المطلوبة لتنفيذ المشروعات التي تخص بعض الشركات، وعدم صدور الموافقات من بعض الجهات المعنية.

كما استعرضت الموضوعات الخاصة بأسلوب عمل وحدة حل مشكلات المستثمرين، حيث اتفقت الوحدة على استمرار العمل بالخط الساخن والمنظومة الإلكترونية لتلقي الشكاوى الموجودة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

ونص قرار رئيس الوزراء بتشكيل الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين نص على أن تتشكل برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء المصري، وعضوية كل من المستشار شريف الشاذلي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن وزارة الدفاع، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية، وممثل عن الوزارة أو الجهة ذات الصلة بالمشكلة المعروضة.

كما أن للوحدة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

وبموجب القرار تختص الوحدة بتلقي شكاوي المستثمرين في مصر ووضع حلول ملائمة لكل منها بالتنسيق مع جهات الاختصاص، مع عدم الإخلال بأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتجتمع الوحدة مرة كل أسبوعين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على دعوة من رئيسها.

ووفقا للقرار، يكون للوحدة أمانة فنية برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة يمثل فيها الجهات أعضاء الوحدة ومن يتم اختيارهم من العاملين بالهيئة العامة للاستثمار، أو من غيرهم ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس الوحدة.

وتتولى الأمانة الفنية تلقي شكاوى المستثمرين ودراستها مع الجهات الإدارية ذات الصلة واقتراح الحلول الملائمة لها؛ تمهيدا لعرض الموضوع متكاملا على الوحدة، وإعداد جدول أعمال الوحدة وتسجيل محاضر اجتماعاتها ومتابعة تنفيذ قراراتها.

وتعد الوحدة تقريرا دوريا شهريا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات لعرضه على رئيس مجلس الوزراء المصري.

كما أصدر رئيس الوزراء قرارا بإضافة ممثل عن المخابرات العامة إلى عضوية الوحدة الدائمة المشكلة بقرار رئيس المجلس الوزراء.

ووفقا للقرار، يتم تشكيل وحدة فرعية بكل وزارة تختص بحل مشكلات المستثمرين برئاسة نائب الوزير أو المشرف على مكتب الوزير على حسب الأحوال، وتختص الوحدة الفرعية بدراسة شكاوى المستثمرين، ومعوقات الاستثمار المتعلقة باختصاص الوزارة، والتي يتم إحالتها إليها من الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء، ويمثل رئيس الوحدة الفرعية وزارته في الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء عند مناقشة الموضوعات الخاصة بوزارته.