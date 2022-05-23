عاطر حنورة : 64 شركة عالمية يتنافسون على مشروع محطات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 07:08 مساءً - باره عريان – كشف عاطر حنورة، مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، عن أبرز المشروعات الجاري العمل عليها، ليتم العمل في الوقت الجاري على محطات التحلية، وتلقي طلبات من ما يقرب من 64 شركة عالمية، والذين أبدوا رغبة في الدخول للمنافسة بهذا المشروع.

وأضاف أنه جاري العمل على مشروع المدارس والذي يضم 1000 مدرسة، لافتًا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى وجاري طرح المرحلة الثانية حاليًا، والتي تضم 57 مدرسة، ومن المقرر طرح المرحلة الثالثة حسب درجة توفر الأراضي.

وأشار حنورة إلى العمل على دراسة مشروع مستشفى جامعة بنها الجديدة بالعبور، موضحًا أنه تم الانتهاء من الميناء الجاف الأول بمشروعات الموانئ البرية، لافتا إلى أن الميناء الجاف الثاني في العاشر من رمضان يتسم بكونه تحت الطرح حالياً، وجاري التجهيز لطرح ميناء جاف في بني سويف وبرج العرب ومدينة السادات.

ونوه إلى وجود 8 مشروعات خاصة بتحويل المخالفات إلى طاقة في محافظات مختلفة، موضحًا انه من المقرر التوقيع عليهم خلال8 أسابيع أو أكثر.

وأكد وجود 4 مستودعات استراتيجية مع وزارة التموين، في الأقصر والفيوم والشرقية وقناة السويس، يقع كل مستودع على مساحة 10 أفدنة، مشيرا إلى أن هذه المستودعات على مستوى عالي، للتوافق مع استراتيجية الدولة الخاصة بتخزين مواد سلبية لمدة تصل إلى 6 أشهر.