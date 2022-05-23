عاطر حنورة: طرح أساليب جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 07:08 مساءً - باره عريان _ أكد المهندس عاطر حنورة مدير الوحدة المركزية للشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية أنه قد تم طرح أساليب جديدة للتعاقد مع القطاع الخاص، فقد كان وسيلة الطرح بالقانون الصادر في عام 2010 متمثلة في الطرح العام العالمي فقط، منوها إلى أنه قد تم السماح بإمكانية طرح المناقصة أو المزايدة المحدودة، أو من خلال التعاقد بالأمر المباشر، لكن هذا التعاقد يخضع لشروط ومحددات حتى لا تكون مفتوحة، جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي حول فرص التمويل البديل في مصر نحو التمويل مستدام للتنمية.

وأشار ذلك إلى جانب التعاقد بمبادرة القطاع الخاص، والذي يتم بموجبه السماح للقطاع الخاص بالتقدم للحكومة بفكرة مشروع كاملة بالتمويل ويبدي رغبته في تنفيذها بالتعاون مع الحكومة، على أن يكون هذا المشروع لا يندرج ضمن خطة الدولة، مؤكدا انه في حال وجدت الدولة هذا المشروع يحظى بقيمة اقتصادية واجتماعية ستقوم بتبني هذا المشروع.

وأضاف أنه قد تم إنشاء بموجب القانون لجنة بين وزارة التخطيط ووزارة المالية والوحدة المركزية للمشاركة، حتى يتم دراسة كافة المشروعات التي تقدم لوزارة التخطيط من الأجهزة المختلفة للدولة تدرس جيدا، ويتم النظر إلى المشروعات التي تصلح للطرح بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والمشروعات التي لا تصلح، والتي ستمول بطرق تمويلية أخرى.