نائب وزير الكهرباء يفتتح المؤتمر الدولي لشركات صناعة التبريد…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 06:11 مساءً - إسلام سالم _ افتتح المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، المعرض والمؤتمر الدولي HVAC-R EGYPT EXPO – ASHRAE CAIRO، في نسخته الـ 6 بأرض المعارض الدولية، الذي يستمر خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري.

وشهد الافتتاح المهندس طارق النبراوي رئيس نقابة المهندسين والنائب محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ وحضور عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، وجمعية أشري القاهرة، وأشري بيراميدز، وأشري الولايات المتحدة الأمريكية إضافة لحضور العديد من رؤساء البنوك ومؤسسات التمويل ورؤساء المجالس التصديرية، وعدد من سفراء الدول الأفريقية والعربية والأجنبية بالقاهرة.

ويتضمن المعرض الدولي للتبريد والتكييف عددا من الندوات والنقاشات حول مستقبل صناعة التبريد والتكييف واستعراض كل ماهو جديد في مجال العزل الحراري والتهوية، وأنظمة التبريد، ونظم الحماية، وقطع غيار وحدات المناولة وأجهزة التحكم، فضلًا عن استعراض الفرص والتحديات أمام الصناعة ووسائل نموها وتطورها، والاطلاع على التجارب الدولية وأحدث النظم العالمية في هذا القطاع.

ويشارك بالمعرض أكثر من 150 شركة من الشركات المتخصصة في القطاع ومن بينها آل سالم جونسون كونترولز وجاس كول – تبريد وإيجات وانترناشيونال كول سنتر، إضافة إلى أجنحة وطنية للعديد من الدول العربية والآسيوية والأوروبية ومن بينهم أجنحة من دول تركيا وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان.