محمد معيط: نستعد لإصدار أول سندات باندا في السوق الصينية

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 03:11 مساءً - باره عريان – أكد دكتور محمد معيط ، وزير المالية ، استعداد مصر لإصدار أول سندات مصرية باليوان في السوق الصينية، والتي تعرف باسم سندات الباندا، جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي بشأن فرص التمويل البديل في مصر نحو التمويل مستدام للتنمية.

وأوضح معيط أن ذلك يسهم في تنويع مصادر وأدوات التمويل، وجذب مستثمرين جدد، ويساعد في خفض تكلفة وتنويع مصادر تمويل الاستثمارات التنموية.

وأشار وزير المالية إلى طرح أول إصدار لسندات الساموراي بالسوق اليابانية، بقيمة 60 مليار ين ياباني، بما يعادل نحو نصف مليار دولار، وهو ما يبرهن على ريادة مصر بالشرق الأوسط فى هذا المجال، باعتبارها أول دولة تصدر سندات دولية مقومة بعملة الين الياباني بالأسواق اليابانية.