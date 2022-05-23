مال وأعمال

صندوق النقد الدولي يستبعد حدوث ركود عالمي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر صندوق النقد الدولي يستبعد حدوث ركود عالمي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 01:08 مساءً - وكالات _ قالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين، إن تأزم الأوضاع المالية وارتفاع الدولار وتباطؤ اقتصاد الصين، كلها عوامل تؤثر على الاقتصاد العالمي، لكن صندوق النقد لا يتوقع ركودا عالميا.

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وصرحت جورجيفا لتلفزيون “بلومبرج” بالقول: “كل هذه العوامل تجعل تخفيض التصنيفات أمراً وارداً، وبالنسبة لبعض الدول هناك خطر متزايد من الركود لكننا لا نتوقع ركودا عالميا”.

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أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات التي فُرضت رداً على ذلك، إلى تعتيم التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي، بعدما دفع أسعار الطاقة للارتفاع وتضررت سلاسل التوريد التي كانت تعاني بالفعل جراء الوباء.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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