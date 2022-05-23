مال وأعمال

بايدن يدرس خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية ويدعو أوبك…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر بايدن يدرس خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية ويدعو أوبك… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 01:08 مساءً - _ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يدرس مسألة خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، ودعا منظمة أوبك لزيادة إنتاج النفط في الوقت الذي يواجه فيه موجة تضخم كبيرة في الولايات المتحدة.

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وقال بايدن بشأن خفض الرسوم الجمركية على الصين “أفكر في الأمر. لم نفرض أيا من تلك الرسوم.. فرضتها الإدارة السابقة وهي قيد الدراسة”

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أدلى بايدن بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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