بايدن يدرس خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية ويدعو أوبك…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 23 مايو 2022 01:08 مساءً - _ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يدرس مسألة خفض الرسوم الجمركية على السلع الصينية، ودعا منظمة أوبك لزيادة إنتاج النفط في الوقت الذي يواجه فيه موجة تضخم كبيرة في الولايات المتحدة.

وقال بايدن بشأن خفض الرسوم الجمركية على الصين “أفكر في الأمر. لم نفرض أيا من تلك الرسوم.. فرضتها الإدارة السابقة وهي قيد الدراسة”

أدلى بايدن بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.